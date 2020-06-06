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Нефтяное пятно обнаружили в Волге у берегов Саратова 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 1 час назад
Нефтяное пятно обнаружили в Волге у берегов Саратова
Фото: Служба спасения Саратовской области
Нефтяное пятно обнаружили в Волге у берегов Саратова, прокуратура начала проверку, сообщило надзорное ведомство.
Прокуратурой Саратовской области… организована проверка по факту обнаружения нефтяного пятна в Волгоградском водохранилище реки Волга в районе Увекского ковша. Совместно со специалистами лаборатории отобраны пробы воды в целях определения степени загрязнения. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — передает РИА «Новости» сообщение областной прокуратуры.
На фото, опубликованных прокуратурой, запечатлено темное пятно в воде, а в нескольких десятках метрах от берега установлены боновые заграждения.
В среду президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске, где произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Проверку взяла под особый контроль Генеральная прокуратура России.
Глава МЧС Евгений Зиничев в четверг утром заявил, что решение по способам ликвидации утечки нефтепродуктов, произошедшей в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, найдено, но не уточнил подробности.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах произошедшего.
Напомним, одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».
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Комментарии 1
Происшествия , Владимир Путин , Евгений Зиничев , Генпрокуратура РФ , МЧС , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Саратов , Саратовская Область
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