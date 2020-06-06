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СМИ сообщили о назначении графологической экспертизы по делу Ивана Голунова 

Говорит Москва 24 минуты назад
К фигурантам дела Голунова возникли новые вопросы
Фото: РИА Новости
Следователи намерены изучить почерки бывших полицейских, ставших фигурантами расследования, так как один из них — Акбар Сергалиев — заявил, что не подписывал один из рапортов об изъятии наркотиков у журналиста.
По словам источника агентства «Интерфакс», оба документа, которые фигурируют в деле, были составлены от имени Сергалиева.
2 июня Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей четырём бывшим полицейским, которых обвиняют в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
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Происшествия , Иван Голунов
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