К фигурантам дела Голунова возникли новые вопросы

Следователи намерены изучить почерки бывших полицейских, ставших фигурантами расследования, так как один из них — Акбар Сергалиев — заявил, что не подписывал один из рапортов об изъятии наркотиков у журналиста.

По словам источника агентства «Интерфакс», оба документа, которые фигурируют в деле, были составлены от имени Сергалиева.