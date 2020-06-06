На квартиру министра Северной Осетии напали

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Правоохранительные органы Северной Осетии устанавливают лиц, забросавших камнями окна квартиры министра юстиции республики Залины Лалиевой. По сообщениям пресс-службы МВД , нападение произошло в ночь на субботу, примерно, в 23 часа по местному времени.

Все случилось на улице Тоболова в столице Северной Осетии. По данным государственного информационного агентства республики «РЕС», на месте происшествия уже работают оперативно-следственные группы МВД и Генпрокуратуры

Сотрудникам органов внутренних дел предстоит провести оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к нападению на жилище высокопоставленного чиновника.