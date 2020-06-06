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Окна квартиры министра юстиции Северной Осетии забросали камнями 

Суть событий и ещё 3 4 часа назад
На квартиру министра Северной Осетии напали
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы Северной Осетии устанавливают лиц, забросавших камнями окна квартиры министра юстиции республики Залины Лалиевой. По сообщениям пресс-службы МВД, нападение произошло в ночь на субботу, примерно, в 23 часа по местному времени.
Все случилось на улице Тоболова в столице Северной Осетии. По данным государственного информационного агентства республики «РЕС», на месте происшествия уже работают оперативно-следственные группы МВД и Генпрокуратуры.
Сотрудникам органов внутренних дел предстоит провести оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к нападению на жилище высокопоставленного чиновника.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , МВД
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