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Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в Дагестане 

Lenta.ru и ещё 2 15 минут назад
Раскрыто состояние пострадавших при стрельбе в Дагестане
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Один из пострадавших при стрельбе в дагестанском Кизляре получил серьезные ранения и находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом ТАСС сообщили центральной городской больнице города.
У него диагностировали сквозное ранение лица с переломом верхней челюсти и слепые ранения (не имеют выходного отверстия) в подбородок, шею и плечо.
Другой пострадавший находится в отделении травматологии в состоянии средней тяжести с переломом плечевой кости. В настоящее время их прооперировали.
Поиски нападавших продолжаются.
Неизвестные открыли стрельбу вечером 5 июня. Позднее в сети появились съемки с места происшествия. «Началась суета, перекрыли дорогу», — рассказала очевидица.
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Происшествия , Кизляр , Республика Дагестан
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