Раскрыто состояние пострадавших при стрельбе в Дагестане

Один из пострадавших при стрельбе в дагестанском Кизляре получил серьезные ранения и находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом ТАСС сообщили центральной городской больнице города.

У него диагностировали сквозное ранение лица с переломом верхней челюсти и слепые ранения (не имеют выходного отверстия) в подбородок, шею и плечо.

Другой пострадавший находится в отделении травматологии в состоянии средней тяжести с переломом плечевой кости. В настоящее время их прооперировали.

Поиски нападавших продолжаются.

Неизвестные открыли стрельбу вечером 5 июня. Позднее в сети появились съемки с места происшествия. «Началась суета, перекрыли дорогу», — рассказала очевидица.