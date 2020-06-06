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Есть раненные: у больницы в Дагестане произошла стрельба 

ТК «Звезда» и ещё 5 48 минут назад
Есть раненные: у больницы в РФ произошла стрельба
Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
В пятницу, 5 июня, в республике Дагестан у городской больницы города Кизляра произошла стрельба. По предварительной информации, неизвестный открыл огонь по двум гражданским лицам.
«В Кизляре только что была перестрелка. Молодые люди что-то не поделили. Есть пострадавшие, которых увезли на скорой», — сообщил ya_v_dagestane в Instagram.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. По информации ОМВД по городу Кизляру, неизвестный объявлен в розыск. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.
По непроверенной информации, в ходе стрельбы ранения получили два человека. Их увезли с места происшествия на машинах скорой помощи.
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Происшествия , Катастрофы , Криминал , Пожары , МВД , Кизляр , Республика Дагестан
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