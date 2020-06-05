Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты за замечание об опасной езде, передает телеграм-канал «Подъем».

Помощник главы администрации Ялты Дилявер Сейдаметов сделал замечание молодым людям, слишком быстро передвигавшимся на автомобиле по жилому кварталу, где играли дети. Молодые люди уехали, а через небольшой промежуток времени вернулись на двух машинах, вооруженные обрезками арматуры.

Чеченцы набросились на чиновника, он оказал сопротивление и сумел нокаутировать двоих нападавших, однако затем получил удар арматурой по голове. Затем молодые люди убежали, бросив свои машины.

Как сообщили «Подъему» очевидцы, местные жители попытались догнать нападавших, те залезли на скалу и не могут слезть. Внизу их поджидает разъяренная толпа, на место прибыл ОМОН и спасатели МЧС

Пострадавший чиновник находится в больнице.