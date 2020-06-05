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Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания 

Lenta.ru 30 минут назад
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Фото: РИА Новости
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания. Об этом изданию «Подъем» рассказал источник, знакомый с ситуацией.
По его данным, в пятницу, 5 июня, Сейдаметов отругал молодых людей на машине с чеченскими номерами за агрессивную езду в жилом квартале, где играли дети. После этого они вернулись в район на двух машинах, вооружившись обрезками арматуры, и начали избивать чиновника. В процессе борьбы ему удалось оказать сопротивление и нокаутировать нескольких нападавших, однако один из них ударил его по голове железным прутом.
Затем они скрылись с места происшествия, бросив свои автомобили. «Эти чеченцы убежали от толпы местных и забрались на скалу, теперь не могут слезть, и народ вызвал МЧС», — приводит ресурс слова очевидцев. По словам местных жителей, они возмущены произошедшем и хотят самостоятельно найти нападавших и передать их полиции.
В настоящее время Сейдаметов находится в больнице. К месту нападения прибыл ОМОН.
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Происшествия , МЧС , Чеченская Республика
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