Прокуратура заинтересовалась забастовкой курьеров 

Московская прокуратура проведёт проверку соблюдения трудовых прав столичного сервиса доставки еды, рассказала представитель ведомства Людмила Нефедова. Причиной стали сообщения в социальных сетях и забастовка.

Источник в правоохранительных органах в разговоре с журналистами «Интерфакс» отметил, что речь идёт о компании Delivery Club.

Сами доставщики заявили, что не будут отменять забастовку после заявлений руководства организации. Они считают слова об отмене штрафов «отмазкой», которая должна переубедить сотрудников идти к руководству. Работники доставки требуют отменить счётчик времени при назначении заказов, автоматическое распределение по точкам и привязку по геолокации, передаёт «Подъём».

Как писал NEWS.ru, в Delivery Club заявили, что конфликт улажен. Назначенные курьерам штрафы уже компенсировали, а от дальнейшего применения системы отказались. В компании добавили, что используемая система мотивации соответствует стандартам российского и мировых рынков.

Однако сотрудники сервиса доставки Delivery Club не отказались от идеи о проведении забастовки. Курьеры вышли на акцию к главному офису компании в Москве.

Курьеры жалуются, что теперь заказы могут приходить даже по адресу, который находится в 10 километрах от начальной точки. При отказе работник получает штраф. Многие сотрудники готовы просто отказаться выходить на работу. Некоторым из них уже звонили с угрозами увольнения.