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Над школьницей дважды надругались из-за полицейского 

Вероника Полынина 11 минут назад
Над школьницей дважды надругались из-за полицейского
Фото: РИА Новости
В Набережных Челнах участковый, из-за халатности которого была дважды изнасилована 16-летняя девушка, отделался штрафом в 50 тысяч рублей. Об этом сообщил телегам-канал «Зона права» со ссылкой на адвоката Павла Терентьева.
По данным следствия, в 2018 году родной дядя изнасиловал 16-летнюю племянницу-инвалида. Мужчина был признан невменяемым, освобожден от ответственности и назначил принудительное лечение в клинике.
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После вступления приговора в силу участковый Эльдар Сагитов дважды получал письма из психиатрической клиники с просьбой «оказать содействие в доставлении мужчины в медучреждение», однако просьбы были проигнорированы.
В результате дядя совершил очередное сексуальное насилие над племянницей, за что судом был наказан, как и в первый раз, принудительными мерами медицинского характера.
В ходе судебного заседания участковый свою вину не признал и требовал вынести оправдательный приговор.
Защита потерпевшей считает приговор слишком мягким и намерена его обжаловать.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Верховный суд Башкирии оправдал двух полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы. Приговор третьему фигуранту дела был смягчен с 6 до 4 лет колонии общего режима.
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Происшествия , ФСИН
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