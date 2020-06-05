Над школьницей дважды надругались из-за полицейского 

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В Набережных Челнах участковый, из-за халатности которого была дважды изнасилована 16-летняя девушка, отделался штрафом в 50 тысяч рублей. Об этом сообщил телегам-канал «Зона права» со ссылкой на адвоката Павла Терентьева.

По данным следствия, в 2018 году родной дядя изнасиловал 16-летнюю племянницу-инвалида. Мужчина был признан невменяемым, освобожден от ответственности и назначил принудительное лечение в клинике.

После вступления приговора в силу участковый Эльдар Сагитов дважды получал письма из психиатрической клиники с просьбой «оказать содействие в доставлении мужчины в медучреждение», однако просьбы были проигнорированы.

В результате дядя совершил очередное сексуальное насилие над племянницей, за что судом был наказан, как и в первый раз, принудительными мерами медицинского характера.

В ходе судебного заседания участковый свою вину не признал и требовал вынести оправдательный приговор.

Защита потерпевшей считает приговор слишком мягким и намерена его обжаловать.