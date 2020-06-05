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Тюменский стрелок Шамсутдинов остался без адвокатов 

Ura.Ru 20 минут назад
Адвокаты тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев под Читой, из-за пандемии коронавируса не могут приехать в Читу, поэтому расследование дела идет без них. Об этом URA.RU рассказал отец стрелка Салим Шамсутдинов. По его словам, сейчас интересы Шамсутдинова-младшего в суде защищают дежурные юристы, которые «не понимают сути дела».
«Создается впечатление, что следствие умышленно не уведомляет наших защитников, а предоставляет сыну дежурных адвокатов, которые просто присутствуют при производстве следственных действий, не понимают сути дела и не производят каких-либо действий в защиту моего сына. Получается, следствие, вроде бы, права на защиту моего сына закону не нарушает. Но не учитывает, что в стране существует запрет на передвижение из-за карантина», — пояснил агентству Шамсутдинов-старший.
По его словам, адвокаты тюменского стрелка Равиль Тугушев и Руслан Нагиев срочно выедут в Читу, как только ограничения режима повышенной готовности будут сняты.
Срочник из Тюмени Рамиль Шамсутдинов 25 октября 2019 года расстрелял сослуживцев в воинской части под Читой. После караула он не стал сдавать оружие и боеприпасы: вместо этого тюменец открыл стрельбу по солдатам и офицерам. Восемь из них погибли на месте. Двое — остались живы, но получили тяжелые ранения и до сих пор находятся в одном из московских госпиталей. Свой поступок срочник объяснил дедовщиной и постоянными издевательствами.
Один из обидчиков тюменца, Руслан Мухатов, был осужден за неуставные отношения и приговорен к двум годам условно со штрафом 30 тысяч рублей. Во время следствия он пояснил, что действительно издевался над сослуживцами младшего призыва, но делал это по их просьбе.
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Происшествия , Видео , Руслан Нагиев , Чита
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