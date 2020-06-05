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Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео 

Алевтина Жаркова 21 минуту назад
В результате коммунальной аварии в Новосибирске улицы затопило кипятком — из-за прорыва водопровода из-под земли потекли потоки горячей воды. Инцидент произошел на пересечении улиц Котовского и Пархоменко. Ситуация в городе осложняется тем, что там идут проливные дожди.
Коммунальные службы уже приступили к устранению последствий ЧП. На дорожное покрытие временно положили бетонные блоки, чтобы пешеходы смогли перейти улицу. И спешащим по делам жителям Новосибирска приходится перепрыгивать с плиты на плиту.
Происшествия , Видео
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