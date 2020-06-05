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Лже-медики обманули пенсионеров на 100 млн рублей 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Лже-медики обманули пенсионеров на 100 млн рублей
Фото: РИА Новости
Перед судом предстанут сотрудницы центра здоровья, в котором пациентам придумывали несуществующие болезни и брали деньги за лечение. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным ведомства, потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве в пяти центрах здоровья являются более восьми тысяч жителей Дальнего Востока, большинство из которых — пенсионеры. Общая сумма ущерба оценивается в 100 млн рублей.
В настоящее время передано в суд уголовное дело в отношении двух сотрудниц одного из псевдоцентров в Хабаровске, от деятельности которых пострадал 71 человек. Всего в качестве обвиняемых в мошенничестве привлечено 13 человек, проверяется причастность еще 30, пояснили в МВД.
«Обвиняемые, не имеющие специальных познаний в области медицины, под видом медицинских работников проводили псевдодиагностику состояния здоровья клиентов и ставили несоответствующие действительности диагнозы. После этого они сообщали посетителям о наличии у них серьезных заболеваний, лечение которых необходимо пройти именно в данной клинике», — пояснили в полиции.
В сообщении отмечается, что ущерб от действий двух сотрудниц псевдомедцентра в Хабаровске «составил более 7 миллионов 740 тысяч рублей».
Расследование уголовного дела в отношении других участников группы продолжается.
«Рамблер» писал, что ранее россиянка стала жертвой виртуального гинеколога. Представившийся врачом мужчина провел «виртуальный прием», после которого начал шантажировать обратившуюся к нему за помощью женщину, угрожая обнародовать интимное видео.
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Происшествия , Общество , МВД
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