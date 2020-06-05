Лже-медики обманули пенсионеров на 100 млн рублей 

Перед судом предстанут сотрудницы центра здоровья, в котором пациентам придумывали несуществующие болезни и брали деньги за лечение. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве в пяти центрах здоровья являются более восьми тысяч жителей Дальнего Востока, большинство из которых — пенсионеры. Общая сумма ущерба оценивается в 100 млн рублей.

В настоящее время передано в суд уголовное дело в отношении двух сотрудниц одного из псевдоцентров в Хабаровске, от деятельности которых пострадал 71 человек. Всего в качестве обвиняемых в мошенничестве привлечено 13 человек, проверяется причастность еще 30, пояснили в МВД

«Обвиняемые, не имеющие специальных познаний в области медицины, под видом медицинских работников проводили псевдодиагностику состояния здоровья клиентов и ставили несоответствующие действительности диагнозы. После этого они сообщали посетителям о наличии у них серьезных заболеваний, лечение которых необходимо пройти именно в данной клинике», — пояснили в полиции.

В сообщении отмечается, что ущерб от действий двух сотрудниц псевдомедцентра в Хабаровске «составил более 7 миллионов 740 тысяч рублей».

Расследование уголовного дела в отношении других участников группы продолжается.

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