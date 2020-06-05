Россиянин умер в подъезде после отказа в госпитализации

Жители многоквартирного дома в Ростове-на-Дону рассказали, что три раза вызывали неотложку умирающему в подъезде мужчине, но медики так и не помогли ему.

Как передаёт издание argumenti.ru, одна из жительниц дома рассказала, что 3 июня увидела машину скорой помощи из окна, а когда вышла из квартиры, обнаружила на лестничной площадке мужчину, «которому было явно плохо». Двое медиков в этот момент шли к выходу.

Мужчина остался лежать на полу. Соседи вызвали ему ещё одну скорую, с сотрудниками которой якобы отказался ехать в больницу уже сам пациент. Соседка уверяет, что в этот момент мужчина уже «ничего не соображал», говорил невнятно, но подписал бланк.

Весь день этот несчастный промучился в коридоре. Еще в 16:00 его видели живым соседи. Примерно в 17:30 моя мама вышла из квартиры и увидела, что он лежит без движения, — рассказала жительница дома.

Прибывшие в третий раз медики зафиксировали смерть мужчины.

Как писал NEWS.ru, прокуратура Курской области проверит историю о смерти младенца, которому отказали в госпитализации.