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Ростовчанин умер на лестничной площадке после отказа в госпитализации 

News.ru 1 час назад
Россиянин умер в подъезде после отказа в госпитализации
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жители многоквартирного дома в Ростове-на-Дону рассказали, что три раза вызывали неотложку умирающему в подъезде мужчине, но медики так и не помогли ему.
Как передаёт издание argumenti.ru, одна из жительниц дома рассказала, что 3 июня увидела машину скорой помощи из окна, а когда вышла из квартиры, обнаружила на лестничной площадке мужчину, «которому было явно плохо». Двое медиков в этот момент шли к выходу.
Мужчина остался лежать на полу. Соседи вызвали ему ещё одну скорую, с сотрудниками которой якобы отказался ехать в больницу уже сам пациент. Соседка уверяет, что в этот момент мужчина уже «ничего не соображал», говорил невнятно, но подписал бланк.
Весь день этот несчастный промучился в коридоре. Еще в 16:00 его видели живым соседи. Примерно в 17:30 моя мама вышла из квартиры и увидела, что он лежит без движения, — рассказала жительница дома.
Прибывшие в третий раз медики зафиксировали смерть мужчины.
Как писал NEWS.ru, прокуратура Курской области проверит историю о смерти младенца, которому отказали в госпитализации.
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