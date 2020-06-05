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Взрыв в Москве мог устроить фанат пиротехники 

Артём Кульша и ещё 4 31 минуту назад
Изготовление пиротехнических изделий могло стать причиной взрыва в жилом многоквартирном доме в Москве. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил начальник управления Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России по столице Сергей Желтов.
Несколько часов назад, как сообщал «Рамблер», в третьем корпусе седьмого дома на Дорожной улице в Южном административном округе (ЮАО) произошел взрыв. В результате него были выбиты окна на четвертом и пятом этажах, один человек погиб, восемь были спасены и возник пожар. Вскоре он был потушен.
Взрыв в Москве: появилась информация о погибших
Средства массовой информации сообщали, что взорваться могла газовая труба. В компании «Мосгаз» это опровергли. Там рассказали, что по результатам осмотра квартиры, в которой произошел взрыв, выяснилось, что газовое оборудование и газовые приборы там не повреждены и герметичны.
По словам Желтова, причиной взрыва могло стать изготовление пиротехнических изделий. Этим, согласно свидетельствам очевидцев, занимался человек, обнаруженный мертвым в очаге возгорания.
«Дурачок — любитель пиротехники Александр П. проживал в 264-й квартире. Александр постоянно тащил в дом порох и вечно был занят просмотром роликов о взрывчатых веществах. Недавно взрывателя выписали из психдиспансера», — сообщает телеграм-канал «112».
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Происшествия , Видео , Сергей Желтов , МЧС , Москва
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