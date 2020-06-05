Взрыв в Москве мог устроить фанат пиротехники 

Несколько часов назад, как сообщал «Рамблер», в третьем корпусе седьмого дома на Дорожной улице в Южном административном округе (ЮАО) произошел взрыв. В результате него были выбиты окна на четвертом и пятом этажах, один человек погиб, восемь были спасены и возник пожар. Вскоре он был потушен.

Средства массовой информации сообщали, что взорваться могла газовая труба. В компании «Мосгаз» это опровергли. Там рассказали, что по результатам осмотра квартиры, в которой произошел взрыв, выяснилось, что газовое оборудование и газовые приборы там не повреждены и герметичны.

По словам Желтова, причиной взрыва могло стать изготовление пиротехнических изделий. Этим, согласно свидетельствам очевидцев, занимался человек, обнаруженный мертвым в очаге возгорания.