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Основателя «СПИД-Инфо» обвиняют в краже 400 млн 

Артём Кульша 1 час назад
Основателя «СПИД-Инфо» обвиняют в краже 400 млн
Фото: ТАСС
Медиаменеджер Андрей Манн может быть причастен к хищению 400 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство «Москва».
Манн, как сообщал «Рамблер», — основатель таблоида «СПИД-Инфо». Сегодня собеседник в правоохранительных органах сообщил агентству «Москва», что полиция возбудила в его отношении несколько уголовных дел по статье «Мошенничество».
Незадолго до того в полицию поступили заявления о хищении медиаменеджером 151 миллиона рублей и 3,6 миллиона долларов (более 248 миллиона рублей, согласно курсу Центрального банка России на сегодня). Они поступили в разное время, их подали бизнесмены, во всех было сказано, что Манн одалживал у них деньги, не имея намерения их возвращать.
Вчера 10 уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленного лица, возбужденные в отношении Манна, были выделены в отдельное производство.
Летом 2019 года сообщалось, что ректор Университета практической психологии Николай Козлов обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что Манн вынудил его взять кредит в размере 700 тысяч евро, пообещал вернуть вместо него, но не вернул.
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Происшествия , Николай Козлов , МВД , Центральный банк России , АГН "Москва"
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