Основателя «СПИД-Инфо» обвиняют в краже 400 млн 

Медиаменеджер Андрей Манн может быть причастен к хищению 400 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство «Москва».

Манн, как сообщал «Рамблер», — основатель таблоида «СПИД-Инфо». Сегодня собеседник в правоохранительных органах сообщил агентству «Москва», что полиция возбудила в его отношении несколько уголовных дел по статье «Мошенничество».

Незадолго до того в полицию поступили заявления о хищении медиаменеджером 151 миллиона рублей и 3,6 миллиона долларов (более 248 миллиона рублей, согласно курсу Центрального банка России на сегодня). Они поступили в разное время, их подали бизнесмены, во всех было сказано, что Манн одалживал у них деньги, не имея намерения их возвращать.

Вчера 10 уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленного лица, возбужденные в отношении Манна, были выделены в отдельное производство.