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Названа вероятная причина взрыва в доме на юге Москвы 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Названа вероятная причина взрыва в доме на юге Москвы
Фото: РИА Новости
По предварительным данным, в квартире дома на Дорожной улице на юге Москвы взорвалась пиротехника кустарного производства, сообщили в пятницу в правоохранительных органах столицы.
«По предварительным данным, в квартире, где произошел взрыв, находилось кустарное производство пиротехники», — передает ТАСС сообщение источника.
Как уточняет заместитель генерального директора АО «Мосгаз» по связям с общественностью Дарья Распопова, инцидент не связан со взрывом бытового газа.
«Аварийная бригада АО «Мосгаз» оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры. Предположительно, данное происшествие не имеет отношение к взрыву бытового газа. Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена, все конструкции, включая окна и двери, целы», — отметила Распопова.
«Технический осмотр газового оборудования и газовых приборов производился в апреле 2019 года, замечаний по газовому оборудованию в квартирах на данных этажах не выявил. Причины пожара устанавливаются. Следов нарушения конструкций дома нет», — добавила Распопова.
Также она подчеркнула, что дом от газоснабжения не отключался, угрозы людям нет.
По данным пресс-службе столичного главка МЧС, в квартире, где произошли взрыв и пожар, погиб один человек, еще один человек пострадал.
Ранее сообщалось, что в 12.45 мск загорание было локализовано и в 12.54 мск открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 30 кв. метров.
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Происшествия , Дарья Распопова , ИТАР-ТАСС , Москва
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