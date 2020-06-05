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Российский город затопило кипятком во время ливня 

Lenta.ru 1 час назад
В Новосибирске произошла коммунальная авария — улицы затопило кипятком. ЧП случилось на фоне непрекращающегося ливня в городе. Об этом говорится в сообществе в социальной сети «ВКонтакте» «Инцидент Новосибирск».
Горячая вода хлынула из-под асфальта на пересечении улиц Котовского и Пархоменко. В настоящее время коммунальщики устраняют последствия аварии. Чтобы россияне могли перейти на противоположную сторону улицы, на землю специально положили бетонные блоки, по которым люди прыгают.
«А вода все туда льется и дальше вниз. Было несколько спусков на нижние улицы, по любому вода и туда зальется сейчас», — говорит в ролике местная жительница Алена, которая и сняла произошедшее.
Недавно похожая авария произошла в Астрахани — там во время гидравлических испытаний теплосетей прорвало трубу. Высота фонтана превысила шестиэтажный дом.
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Происшествия , Видео , Новосибирск
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