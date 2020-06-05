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Аваков объяснил изнасилование украинки полицейскими 

Мария Иванова 30 минут назад
Глава МВД Украины Арсен Аваков призвал не обвинять всю украинскую полицию из-за нескольких сотрудников, изнасиловавших женщину. Об этом сообщает «Гордон».
Как писал «Рамблер», ранее двух полицейских из Кагарлыка задержали по подозрению в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины.
По версии следствия, полицейские вызвали женщину в отделение в качестве свидетельницы, избили и несколько раз изнасиловали ее. Также они угрожали изнасилованием мужчине, который в это время находился в отделении, били его по голове дубинками и ставили на колени.
«И МВД, и Нацполиция являются отражением, срезом и плотью от плоти украинского общества. Среди нас есть герои, трудяги и, к сожалению, есть те, кто нарушает закон», — так прокомментировал случившееся Аваков.
Он призвал не обвинять всю полицию из-за «нескольких негодяев». Министр подчеркнул, что МВД не покрывает этих сотрудников, а действует «быстро, жестко, в соответствии с законом». Отделение полиции, в которым они работали, расформировали, полицейских вывели за штат.
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Происшествия , Видео , В мире , Криминал , Украина , Арсен Аваков , МВД
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