Аваков объяснил изнасилование украинки полицейскими 

Как писал «Рамблер», ранее двух полицейских из Кагарлыка задержали по подозрению в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины.

По версии следствия, полицейские вызвали женщину в отделение в качестве свидетельницы, избили и несколько раз изнасиловали ее. Также они угрожали изнасилованием мужчине, который в это время находился в отделении, били его по голове дубинками и ставили на колени.

«И МВД, и Нацполиция являются отражением, срезом и плотью от плоти украинского общества. Среди нас есть герои, трудяги и, к сожалению, есть те, кто нарушает закон», — так прокомментировал случившееся Аваков.

Он призвал не обвинять всю полицию из-за «нескольких негодяев». Министр подчеркнул, что МВД не покрывает этих сотрудников, а действует «быстро, жестко, в соответствии с законом». Отделение полиции, в которым они работали, расформировали, полицейских вывели за штат.