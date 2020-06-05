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Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом 

Алевтина Жаркова 34 минуты назад
Под Петербургом объявился «светофорный маньяк»: мужчина неоднократно покушался на устройство для регулирования движения, расположенное на Гостилицком шоссе в Ломоносовском районе. На протяжении нескольких месяцев вандал взламывал шкаф с панелью управления и перерезал провода.
Чтобы поймать злоумышленник, пришлось установить камеру наружного видеонаблюдения, а на дверь распределительного щита повесить амбарный замок. Но хулигана новый запирающий механизм не смутил. На кадрах видно, как мужчина после неудачной попытки вскрыть металлический шкаф, возвращается с болгаркой и снова выводит из строя светофор.
Полиция уже заинтересовалась хулиганом, в отношении него будет возбуждено уголовное дело.
Происшествия , Видео , Санкт-Петербург
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