Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом 

Под Петербургом объявился «светофорный маньяк»: мужчина неоднократно покушался на устройство для регулирования движения, расположенное на Гостилицком шоссе в Ломоносовском районе. На протяжении нескольких месяцев вандал взламывал шкаф с панелью управления и перерезал провода.

Чтобы поймать злоумышленник, пришлось установить камеру наружного видеонаблюдения, а на дверь распределительного щита повесить амбарный замок. Но хулигана новый запирающий механизм не смутил. На кадрах видно, как мужчина после неудачной попытки вскрыть металлический шкаф, возвращается с болгаркой и снова выводит из строя светофор.

Полиция уже заинтересовалась хулиганом, в отношении него будет возбуждено уголовное дело.