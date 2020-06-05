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В Магнитогорске нарушитель масочного режима избил полицейского 

ИА Regnum 1 час назад
Нарушитель масочного режима избил полицейского
Фото: РИА Новости
В Магнитогорске Челябинской области нарушитель обязательного масочного режима грубо отказался выполнять требование сотрудника полиции надеть маску и применил против стража порядка физическую силу. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Без маски гражданин 1986 года рождения был обнаружен в одном из магазинов. После сделанного полицейскими замечания он отказался пройти с ними для составления административного протокола и даже применил силу.
Теперь ему грозит 15 суток ареста за неповиновение полицейскому и штраф до 30 тыс. рублей за нарушение масочного режима. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия представителя власти. За это ему грозит до пяти лет колонии.
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Происшествия , Магнитогорск , Челябинская Область
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