Нарушитель масочного режима избил полицейского

Магнитогорске полицейские избили местного жителя, который на улице находился без маски, затем надели на него наручники и увезли в отдел. Запись инцидента опубликовал Telegram-канал «Подъём».

В начале ролика видно, как полицейский, лежа на земле, держит мужчину за ноги. Местный житель при этом недоумевает и просит его отпустить.

«Отстань от меня! Да есть у меня маска, надену я её!» — слышится его голос.

Затем в кадре появляется еще один полицейский. Он подбегает к нарушителю и с ходу начинает его бить резиновой дубинкой по телу. Вдвоем правоохранителям с трудом удается повалить мужчину на землю. Случайные очевидцы происшествия в это время призывают стражей правопорядка соблюдать порядок, поскольку задержанный, по их мнению, ничего не нарушил и тем более не заслужил, чтобы его били.

Впрочем, полицейские молча надели на нарушителя наручники и увели его.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Марий Эл следователи завели уголовное дело на местную жительницу, которая укусила полицейского, попытавшегося составить на нее протокол за отсутствие маски в общественном месте. Правоохранитель увидел нарушительницу в очереди на местном рынке, попытался выяснить ее личные данные, однако женщина стала от него убегать. В процессе погони страж порядка успел схватить её за руку, но она, чтобы вырваться, пустила в ход зубы. Действия женщины были квалифицированы как нападение на полицейского.