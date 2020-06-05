Россиянка заставила детей обворовать квартиру соседей 

Жительница Пряжинского района Карелии заставила собственных несовершеннолетних детей украсть деньги из квартиры соседей. Об этом сообщает «КарелИнформ».

Сыновья женщины, старшему из которых 12 лет, а младшему — 10, беспрекословно выполнили поручение, обворовав пострадавших на 21 тысячу рублей. Мать мальчиков в момент совершения преступления распивала алкогольные напитки вместе с соседкой в своей квартире. Она знала, что женщина оставила входную дверь в свое жилье открытой.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело за вовлечение детей в совершение кражи. Оно будет рассматриваться в Пряжинском районном суде.

Ранее в июне суд в Якутии приговорил к 148 часам обязательных работ мать четверых детей, которая закрыла их дома без еды и воды и ушла на два дня распивать спиртное. Россиянку признали виновной по статье 125 Уголовного кодекса («Оставление несовершеннолетних в опасности»). Ее родительские права ограничены, несовершеннолетние отправлены к временному опекуну.