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Солдат-срочник осужден на Урале за нападение на командира 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Солдат-срочник осужден за нападение на командира
Фото: РИА Новости
Магнитогорский гарнизонный суд приговорил к году лишения свободы рядового срочной службы Мухамеда Дыгов, напавшего на офицера.
Дыгов, призванный в армию в июне 2019 года, успел отслужить большую часть срока в дислоцированной в Чебаркуле части, где у него и случился конфликт с военным врачом Травниковым. Солдат набросился на лейтенанта, схватил его за лицо и кулаком ударил в глаз. Затем Дыгов начал душить офицера, пытаясь повалить его на пол. В этот момент другие военнослужащие бросились на помощь и оттащили агрессора, сообщает Ura.ru.
Дыгов арестован, ему предъявили обвинение по части 1 статьи 334 УК РФ («Насильственные действия в отношении начальника»).
«Солдат приговорен к одному году лишения свободы условно», — сообщили в суде.
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Происшествия , РИА Ura.ru , Чебаркуль
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