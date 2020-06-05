Полицейские в США снова убили безоружного мужчину

В Северной Калифорнии сотрудник полиции выстрелил в мужчину, который стоял на коленях с поднятыми руками. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, инцидент произошел в городе Вальехо возле магазина Walgreens и вызвал возмущение местных жителей.

Житель Сан-Франциско Шон Монтерроса был убит полицейским, который приехал на вызов о грабеже аптеки.

«Когда он столкнулся с полицией, он упал на колени и сдался, а они выстрелили в него. (…) Они застрелили его прямо из машины», — цитирует издание адвоката Мелиссу Нольд, представляющую семью погибшего.

В свою очередь глава полиции Вальехо Шоуни Уильямс 3 июня заявил, что офицер открыл огонь, так как увидел угрозу в действиях Монтерроса. При этом Уильямс не стал называть имя полицейского, который стрелял.

«Рамблер» писал, что ранее житель Миннеаполиса афроамериканец Джордж Флойд умер при задержании полицейскими. После его гибели в США начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки и погромы.