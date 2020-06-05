Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США полицейские застрелили вставшего на колени мужчину 

Алиса Селезнёва и ещё 2 40 минут назад
Полицейские в США снова убили безоружного мужчину
Фото: JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
В Северной Калифорнии сотрудник полиции выстрелил в мужчину, который стоял на коленях с поднятыми руками. Об этом пишет The Guardian.
По данным издания, инцидент произошел в городе Вальехо возле магазина Walgreens и вызвал возмущение местных жителей.
Житель Сан-Франциско Шон Монтерроса был убит полицейским, который приехал на вызов о грабеже аптеки.
«Когда он столкнулся с полицией, он упал на колени и сдался, а они выстрелили в него. (…) Они застрелили его прямо из машины», — цитирует издание адвоката Мелиссу Нольд, представляющую семью погибшего.
В свою очередь глава полиции Вальехо Шоуни Уильямс 3 июня заявил, что офицер открыл огонь, так как увидел угрозу в действиях Монтерроса. При этом Уильямс не стал называть имя полицейского, который стрелял.
«Рамблер» писал, что ранее житель Миннеаполиса афроамериканец Джордж Флойд умер при задержании полицейскими. После его гибели в США начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки и погромы.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
Комментарии 268
Происшествия , The Guardian , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Студенты в РФ нашли способ воровать одежду из бутиков
Студенты в РФ нашли способ воровать одежду из бутиков
На Украине рассказали о «кинувшей» МВФ Тимошенко
На Украине рассказали о «кинувшей» МВФ Тимошенко
«Врач приехал в скафандре, и всё подтвердилось»
«Врач приехал в скафандре, и всё подтвердилось»
Казахстан отказал России
Казахстан отказал России
Пока вы спали: Япония отказала России
Пока вы спали: Япония отказала России
Видео
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
01:16
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
Происшествия
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
00:30
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
Общество
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
02:15
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
Происшествия
Механический паук из Lada Priora попал на видео
00:42
Механический паук из Lada Priora попал на видео
Общество
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
04:09
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
Общество
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
01:34
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
Происшествия
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
02:42
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
Происшествия
В российском городе прогремел взрыв
00:43
В российском городе прогремел взрыв
Происшествия Криминал
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
00:21
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение