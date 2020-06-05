Полицейские в США снова убили безоружного мужчину

Полицейский в штате Северная Калифорния застрелил мужчину, который стоял на коленях с поднятыми руками. В действиях подозреваемого в причастности к ограблению аптеки офицер усмотрел опасность.

Правоохранители города Вальехо прибыли на вызов из-за грабежа. На месте полицейские застали молодого человека, которого сочли причастным к нарушению порядка. Подозреваемый стал на колени и начал поднимать руки вверх. В этот момент офицер полиции, находившийся в машине, произвел выстрел на поражение — ему показалось, что у мужчины есть оружие.

«Когда полиция столкнулась с ним, он упал на колени и сдался, и они открыли по нему огонь. Он не делал ничего, чтобы это спровоцировать. Они стреляли в него из машины. Какую возможность они дали ему, чтобы выжить в этой ситуации? … Это ужасно плохо», — приводит The Guardian слова адвоката Мелиссы Нольд, которая представляет интересы семьи погибшего молодого человека.

Позже при обследовании тела погибшего 22-летнего Шона Монтеросса выяснилось, что у него в кармане был молоток. Пока полиция не предоставила видеозапись происшествия. Шеф полиции Вальехо дал пресс-конференцию и заявил, что офицеры были вынуждены реагировать на сообщение о грабеже.

Убийство Монтероссы произошло на фоне многочисленных протестов в США из-за гибели Джорджа Флойда от рук полицейских. По мнению экспертов, трагический инцидент может явиться катализатором для начавших затихать возмущений.