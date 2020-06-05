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Нацгвардия США встала на колени и попала на видео 

Вадим Дроздов 32 минуты назад
Национальная гвардия США поддержала протестующих в Голливуде и встала на колени в знак солидарности. Ранее так же делали неравнодушные к произошедшему убийству афроамериканца Джорджа Флойда полицейские. Один из военных позже сказал: "Я опустился на колени, чтобы показать, что я здесь для того, чтобы служить". Протестующие благодарили свою нацгвардию за такой жест, а кадры с военными моментально разлетелись по социальным сетям. Этот символичный поступок очень важен для протестующих в США на фоне всего беспредела, который происходит в Штатах всю последнюю неделю. Хотя рады такому поступку далеко не все. Кто-то считает, что это унижение.
Происшествия , Видео , Голливуд , США
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