Национальная гвардия США поддержала протестующих в Голливуде и встала на колени в знак солидарности. Ранее так же делали неравнодушные к произошедшему убийству афроамериканца Джорджа Флойда полицейские. Один из военных позже сказал: "Я опустился на колени, чтобы показать, что я здесь для того, чтобы служить". Протестующие благодарили свою нацгвардию за такой жест, а кадры с военными моментально разлетелись по социальным сетям. Этот символичный поступок очень важен для протестующих в США на фоне всего беспредела, который происходит в Штатах всю последнюю неделю. Хотя рады такому поступку далеко не все. Кто-то считает, что это унижение.
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
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