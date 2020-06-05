Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому 

Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Отмечается, что ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

С марта 2015 года по октябрь 2017-го Верди проводила пластические операции в частной медицинской клинике Краснодара и по месту своего жительства. В результате ее действий были изуродованы семь пациенток.

Она обвиняется по пункту «в» части второй статьи 238 УК РФ «Оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиями безопасности жизни и здоровья потребителям, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.