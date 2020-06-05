В Нью-Йорке за сутки задержали около 300 протестующих 

ТАСС: последние новости

По делу о крупных взятках чиновником Минпромторга задержан замглавы управления ФСВТС

Защита осужденного за изнасилование бывшего полицейского из Уфы обжалует приговор

В Москве полиция проверяет информацию об избиении таксиста и похищении его машины