Раскрыта схема воровства из магазинов 

Мытищах вынесли приговор банде мошенников, которые «возвращали» в магазины товары по чужим чекам.

Как пишет «Московский комсомолец», группа молодых людей под предлогом проведения акций и викторин выпрашивала чеки у покупателей торговых центров. После этого они находили в магазинах товары по артикулу на чеке, снимали с него защитную клипсу и «возвращали» принадлежащий магазину товар как не подошедший. В деятельности группы участвовали и случайные посетители ТЦ за вознаграждение в размере 15% от стоимости товара.

За период с октября 2017 года по февраль 2019 года злоумышленники нанесли магазинам ущерб на общую сумму 299 749 рублей. Во время судебного процесса ущерб был полностью возмещен.

При вынесении приговора суд учел положительные характеристики подсудимых. Все участники группы, кроме организатора, приговорены к условным срокам от 1 года до 1 года и 3 месяцев. Организатор получил полтора года лишения свободы.

Как писал «Рамблер», ранее в Москве ограбили египетского актера — двойника футболиста Моххамеда Салаха. Злоумышленники вытащили аккумулятор из его автомобиля ВАЗ-2105.