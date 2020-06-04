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Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой на девять лет 

BFM.RU и ещё 7 41 минуту назад
Карауловой запретили покидать квартиру ночью
Фото: РИА Новости
Кунцевский суд Москвы установил на девять лет — до 2029 года — административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), ранее осужденной за попытку вступить в террористическую организацию.
Как сообщает корреспондент Business FM, таким образом, суд удовлетворил административный иск отдела полиции по столичному району Кунцево. Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь суда Марина Макушкина. Ее адвокат Сергей Бадамшин заявил, что решение защита обжалует в аплелляции.
В своем иске полиция просила установить административный надзор за Карауловой до 27 апреля 2019 года, запретить ей покидать квартиру с 22 часов вечера до 6 часов утра и обязать дважды в месяц отмечаться в отделе полиции. Сама девушка была против. Ее интересы представляли двое адвокатов, за одного из которых, Олега Елисеева, девушка собралась в ближайше время замуж. Они просили иск отклонить.
Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к «Исламскому государству», запрещенной и признанной судом международной террористической организацией. Будучи студенткой второго курса МГУ, Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, пытавшихся попасть в Сирию. В декабре 2016-го Московский окружной военный суд приговорил ее к 4,5 года колонии. Ее признали виновной в попытке участия в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).
Сама Караулова вину отрицала, а ее адвокаты просили подсудимую оправдать. Она уверяла, что не разделяла идеологию боевиков, а просто влюбилась в вербовщика. Позже Караулова была отчислена из МГУ по собственному желанию.
Караулова освободилась из колонии в Вологде условно-досрочно 27 апреля 2019 года. Ей оставалось сидеть еще один год и один месяц.
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Комментарии
Происшествия , Ближний Восток , Варвара Караулова , Сергей Бадамшин , Олег Елисеев , Александра Иванова , МГУ , Business FM , Москва
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