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В следовавшем в Москву автобусе нашли истощенного львенка 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 35 минут назад
В следовавшем в Москву автобусе нашли истощенного львенка
Фото: Twitter
В четверг утром в багажном отсеке автобуса Махачкала — Москва, остановленного под Волгоградом, полицейские нашли истощенного львенка, проводится проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
«Утром 4 июня сотрудниками сводного отряда в Светлоярском районе для плановой проверки был остановлен рейсовый автобус Setra, следовавший по маршруту Махачкала — Москва. В багажном отсеке автобуса был обнаружен плотно закрытый деревянный ящик, владельца которого среди пассажиров не было. 38-летний водитель автобуса также не смог пояснить содержание ящика. С его слов, груз ему передали неустановленные лица для транспортировки в столицу», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Официальный представитель ГУ МВД по региону Светлана Смольянинова пояснила, что в ящике нашли львенка.
«Документов, подтверждающих легальность приобретения и перевозки дикого животного, а также ветеринарных сертификатов, водитель предъявить не смог. Прибывший в составе следственно-оперативной группы ветеринарный врач кинологического центра управления МВД по Волгограду осмотрел львенка и пришел к выводу, что животное истощено и сильно напугано, а его перевозка осуществлялась с нарушением санитарных норм», — сказала Смольянинова.
Львенка решили перевезти в Волгоград и временно поместить в кинологический центр. Для подбора рациона питания специально пригласили дрессировщика, определены условия содержания.
Полиция проводит проверку по факту перевозки экзотического животного.
В 2017 году в Пулково сотрудники аэропорта обнаружили сбежавшего из багажного отсека самолета львенка, прибывшего в Петербург из Грозного.
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Комментарии
Происшествия , Светлана Смольянинова , МВД , ИТАР-ТАСС , Волгоград , Махачкала , Москва
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