В следовавшем в Москву автобусе нашли истощенного львенка 

Вот такого перепуганного маленького безбилетника обнаружили в автобусе Махачкала — Москва. Львенок ехал в деревянном ящике в багажном отсеке. Водитель не смог объяснить, откуда он взялся в его автобусе. Пока малыша временно поместили в кинологический центр pic.twitter.com/YVsMDfj007— Мослента (@moslenta) June 4, 2020