В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения

В деле об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в США , погибшего в результате жесткого задержания полицией, обнаружились странные совпадения. На них указывает Ларри Сэнгер (Larry Sanger), один из основателей «Википедии», в своем Twitter.

Его смутило то, как проходил арест. В частности, Сэнгер отметил, что никто из присутствовавших при задержании офицеров не пытался остановить Дерека Шовина, применившего удушающий прием. По его мнению, за этим может стоять нечто большее, нежели просто расизм офицеров.

Помимо этого, Сэнгер напомнил, что Шовин и Флойд за год до происшествия работали в одном латинском ночном клубе El Nuevo Rodeo в Миннеаполисе . По словам бывшей владелицы заведения Майи Сантамарии (Maya Santamaria), Флойда любили и уважали все посетители, а вот на Шовина нередко жаловались: его часто просили разобраться с нарушителями порядка или задержавшимися до закрытия.

Один из основателей «Википедии» указал на то, что во время первого вскрытия в организме Флойда обнаружили следы наркотиков — синтетического опиата фентанила и сильнодействующего стимулятора метафетамина. Из-за них удушение не было основной причиной смерти Флойда. При этом независимая экспертиза, проведенная по инициативе семьи афроамериканца, показала, что он умер в результате травматической асфиксии, вызванной приемом полицейского. Сэнгер указал, что для этого вызвали патологоанатома Майкла Бадена (Michael Baden), вскрывавшего тело торговца секс-рабами Джеффри Эпштейна, умершего в тюрьме при странных обстоятельствах. Согласно экспертизе Бадена, проблемы с кровообращением, а также наркотическая интоксикация не имеют прямого отношения к делу.

Сэнгер также изучил видео, снятые за несколько минут до того, как афроамериканец будет повален на землю. Один из полицейских несколько секунд сражается с сидящим на заднем сиденье человеком, предположительно Флойдом, пытаясь полностью затолкать его туда. Предпринимателя смутило, что сразу после этого Флойд перестал сопротивляться, и предположил, что афроамериканец был на грани сердечного приступа.

Подытоживая свои размышления, Сэнгер отметил, что все факты в совокупности выглядят странно. «Учитывая все это, можем ли мы предположить, что это было спланировано?» — интересуется он.

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.