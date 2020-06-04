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Для ликвидации ЧС в Норильске привлекут авиацию 

News.ru 41 минуту назад
Для ликвидации ЧС в Норильске привлекут авиацию
Фото: News.ru
Для ликвидации последствий разлива топлива в Норильск направят дополнительные 16-тонные нефтесборные системы, таким образом их число увеличится с четырёх до десяти.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. Также на время работы оперативного штаба по ликвидации ЧС будут дополнительно привлечены два вертолёта Ми-8 и самолёт Ан-74.
Утечка около 20 тысяч тонн дизтоплива в Норильске произошла 29 мая. Часть его попала в местные водоёмы. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. Это территория от промышленной площадки до участка реки Амбарная, где пятно сдерживается поясами из заградительных бонов. В Greenpeace ущерб водным объектам оценили в 6 млрд рублей.
Как ранее писал NEWS.ru, разлив топлива был признан чрезвычайной ситуацией федерального уровня. По факту происшествия возбуждены уголовные дела по статьям о нарушении правил охраны окружающей среды, загрязнении вод, порчи земли, а также халатности. Начальник цеха ТЭЦ арестован за халатность.
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Происшествия , Норильск
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