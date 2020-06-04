Для ликвидации ЧС в Норильске привлекут авиацию 

Для ликвидации последствий разлива топлива в Норильск направят дополнительные 16-тонные нефтесборные системы, таким образом их число увеличится с четырёх до десяти.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. Также на время работы оперативного штаба по ликвидации ЧС будут дополнительно привлечены два вертолёта Ми-8 и самолёт Ан-74.

Утечка около 20 тысяч тонн дизтоплива в Норильске произошла 29 мая. Часть его попала в местные водоёмы. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. Это территория от промышленной площадки до участка реки Амбарная, где пятно сдерживается поясами из заградительных бонов. В Greenpeace ущерб водным объектам оценили в 6 млрд рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, разлив топлива был признан чрезвычайной ситуацией федерального уровня. По факту происшествия возбуждены уголовные дела по статьям о нарушении правил охраны окружающей среды, загрязнении вод, порчи земли, а также халатности. Начальник цеха ТЭЦ арестован за халатность.