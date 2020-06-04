Китайца задержали при даче взятки сотруднику ФСБ

Правоохранительные органы Башкирии задержали в Уфе гражданина Китая с поличным при даче взятки размером 2 миллиона рублей сотруднику ФСБ за прекращение проверок его бизнеса, сообщили в СУСК РФ по региону.

Ведомство уточняет, что фигурантом уголовного дела по статье УК РФ "дача взятки в особо крупном размере" стал 49-летний гражданин КНР, временно проживающий в Уфе.

По версии следствия, в конце мая — начале июня 2020 года иностранец, который является генеральным директором ООО "Галактика", предложил сотруднику регионального управления ФСБ России взятку в 2 миллиона рублей за незаконный возврат его мобильного телефона и других электронных носителей, изъятых силовиками в его фирме, и прекращение проверок его бизнеса.