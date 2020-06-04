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В Уфе задержали гражданина Китая при даче взятки сотруднику ФСБ 

РИА Новости и ещё 2 50 минут назад
Китайца задержали при даче взятки сотруднику ФСБ
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы Башкирии задержали в Уфе гражданина Китая с поличным при даче взятки размером 2 миллиона рублей сотруднику ФСБ за прекращение проверок его бизнеса, сообщили в СУСК РФ по региону.
Ведомство уточняет, что фигурантом уголовного дела по статье УК РФ "дача взятки в особо крупном размере" стал 49-летний гражданин КНР, временно проживающий в Уфе.
По версии следствия, в конце мая — начале июня 2020 года иностранец, который является генеральным директором ООО "Галактика", предложил сотруднику регионального управления ФСБ России взятку в 2 миллиона рублей за незаконный возврат его мобильного телефона и других электронных носителей, изъятых силовиками в его фирме, и прекращение проверок его бизнеса.
"Сотрудник ФСБ доложил руководству о незаконном предложении. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, при передаче денежных средств сотруднику ФСБ, подозреваемый был задержан с поличным. При этом гражданин Китая принес на встречу мобильный телефон аналогичной модели, на который планировал заменить изъятый. С задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, вину в совершенном преступлении он признал, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает башкирский следком.
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Происшествия , ФСБ , Башкортостан , Китай , Уфа
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