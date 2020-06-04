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В Алтайском крае подростки жестоко избили сверстника 

Алиса Селезнёва 45 минут назад
Видеозапись жестокого избиения в городе Камень-на-Оби 13-летнего мальчика разместил Telegram-канал «Подъём».
На видео группа подростков избивает сверстника, нанося удары руками и ногами, в том числе и по голове.
Как рассказала «Каменским известиям» опекун Елена Кондрашкина, которая воспитывает пострадавшего ребенка с 4 лет, ее сын госпитализирован, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и проблемы с почками.
«Он сидел рядом с домом, пас коз, когда они к нему подошли. Подумал, что хотят познакомиться, но после рукопожатия прилетел удар. Сын не сопротивлялся, только пытался закрыть лицо. Так-то он может за себя постоять, но против толпы оказался беспомощным», — рассказала Кондрашкина.
Она также отметила, что не сразу узнала об избиении, так как, придя домой, сын смыл грязь и кровь и ничего не стал ей говорить.
По размещенному в соцсеях видео с избиением несовершеннолетнего организована доследственная проверка, сообщил Следком по Алтайскому краю.
«Рамблер» писал, что ранее в Ивановской области подростки сняли видео с казнью собаки.
Комментарии
Происшествия , Видео , Елена Кондрашкина , СКР , Алтайский Край , Камень-На-Оби
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