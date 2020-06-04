В Алтайском крае подростки жестоко избили сверстника 

На видео группа подростков избивает сверстника, нанося удары руками и ногами, в том числе и по голове.

Как рассказала «Каменским известиям» опекун Елена Кондрашкина , которая воспитывает пострадавшего ребенка с 4 лет, ее сын госпитализирован, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и проблемы с почками.

«Он сидел рядом с домом, пас коз, когда они к нему подошли. Подумал, что хотят познакомиться, но после рукопожатия прилетел удар. Сын не сопротивлялся, только пытался закрыть лицо. Так-то он может за себя постоять, но против толпы оказался беспомощным», — рассказала Кондрашкина.

Она также отметила, что не сразу узнала об избиении, так как, придя домой, сын смыл грязь и кровь и ничего не стал ей говорить.

По размещенному в соцсеях видео с избиением несовершеннолетнего организована доследственная проверка, сообщил Следком по Алтайскому краю.

«Рамблер» писал, что ранее в Ивановской области подростки сняли видео с казнью собаки.