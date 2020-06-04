Очевидец ЧП в Норильске рассказал подробности инцидента 

Владелец сгоревшего в результате разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске автомобиля Александр Исаев рассказал о ЧП.

По его словам, разлившееся топливо изначально было видно невооруженным глазом

"Солярки вокруг вроде немного было. А слева овраг есть. Там много было. Как озеро", — сказал он в интервью РЕН ТВ.

Исаев отметил, что о возгорании автомобиля ему сообщили сотрудники организации, арендовавшие транспортное средство. Через 30 минут после этого он прибыл на место происшествия.

"Видно было, что машина горит, пожарные разворачивают рукава. С нефтебазы минут через 20 они подали пену и приступили к тушению пожара", — вспоминает мужчина.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Сначала сообщалось, что пожар и разлив топлива начались после того, как в цистерну врезался автомобиль, однако позднее СК выдвинул иную версию. По данным следствия, сначала прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль.

На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.