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Россияне заморили голодом четырехмесячного младенца 

Lenta.ru и ещё 16 2 часа назад
Россияне заморили голодом младенца
Фото: ТАСС
На Камчатке в городе Вилючинск умер один из младенцев, которого родители-алкоголики заморили голодом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Четырехмесячный мальчик ничего не ел в течение четырех дней. При этом отец и мать злоупотребляли спиртными напитками, пока двойняшки, брат с сестрой, лежали без присмотра.
Как сообщает краевое управление Следственного комитета России, ребенок скончался в реанимации детской инфекционной больницы, причина смерти пока не установлена. Сестра погибшего находится в удовлетворительном состоянии. Супружеской паре предъявлено обвинение в «убийстве, то есть умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном группой лиц в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».
Известно, что 4 июня детей изъяли из родительского дома после жалоб родственников.
Ранее в июне в России задумали отрезвить родителей-алкоголиков. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что пьющие родители, виновные в жестоком обращении с детьми, должны принудительно помещаться в наркодиспансеры для лечения. Соответствующие поправки в КоАП и УК РФ уже готовятся в комитете.
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Происшествия , Криминал , Оксана Пушкина , Госдума , СКР , Вилючинск
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