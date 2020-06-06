Россияне заморили голодом младенца

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На Камчатке в городе Вилючинск умер один из младенцев, которого родители-алкоголики заморили голодом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Четырехмесячный мальчик ничего не ел в течение четырех дней. При этом отец и мать злоупотребляли спиртными напитками, пока двойняшки, брат с сестрой, лежали без присмотра.

Как сообщает краевое управление Следственного комитета России , ребенок скончался в реанимации детской инфекционной больницы, причина смерти пока не установлена. Сестра погибшего находится в удовлетворительном состоянии. Супружеской паре предъявлено обвинение в «убийстве, то есть умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном группой лиц в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Известно, что 4 июня детей изъяли из родительского дома после жалоб родственников.