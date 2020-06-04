В Подмосковье угонщик протащил хозяйку авто по асфальту 

В подмосковных Химках во время угона иномарки злоумышленник на протяжении километра тащил хозяйку авто, которая вцепилась за дверь своей машины, сообщает РЕН ТВ. В результате женщина не удержалась, упала на дорогу и получил травмы.

Инцидент запечатлели несколько камер видеонаблюдения. В ролике видно, что «Ниссан Кашкай» останавливается перед пешеходным переходом, женщина водитель включает аварийную сигнализацию и выходит из авто. К ней подходит мужчина в медицинской маске они общаются. В какой-то момент к ним подходит еще один человек. При этом он сразу, не медля, садится за руль и нажимает на педаль газа. Женщина успевает вцепиться в дверь своей машины. Автомобиль уезжает.

По данным телеканала, автоледи продержалась около километра. В результате, обессилев, она упала на проезжую часть. Журналисты отмечают, что женщина получила травмы. Позже, обратившись в полицию, она оценила нанесенный ей ущерб в 1,1 млн рублей. Ведется расследование.

Ранее, как сообщала «Рамблер», в Кузбассе пьяная 14-летняя школьница угнала родительскую Mazda Capella и отправилась кататься с 16-летним другом по улицам города Белово. В результате девочка не справилась с управлением авто, машина протаранила ограждение проезжей части. Оба подростка были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.