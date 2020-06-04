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Кредитные мошенники обманули москвичку на 684 000 рублей 

Вести Подмосковья 1 час назад
Москвичку обманули на 600 тыс. рублей
Фото: Вести Подмосковья
3 июня в ОМВД России по Басманному району поступило заявление от 41-летней женщины о том, 7 мая этого года в 13:03 на её электронную почту пришёл пакет документов по кредитному договору с банком на сумму 800 000 рублей. Договор был подписан электронно-цифровой подписью женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Москвы.
Спустя 5-10 минут на телефонный номер, принадлежащий пострадавшей, стали поступать звонки с разных номеров. С данных номеров звонил мужчина, представляющийся представителем службы безопасности банка, который сообщил, что на её имя на Дальнем Востоке был оформлен кредит мошенниками на вышеуказанную сумму по мобильному приложению. В течении 2-3 дней нужно погасить эту сумму путём перевода денег на указанные им счета.
12 мая в отделении банка на улице Гарибальди с принадлежащего ей лицевого счета женщина сняла 218 449 рублей. Затем пошла в отделение банка на улице Профсоюзная и через кассира перевела 216 000 рублей наличных средств на лицевой счёт неизвестной женщине.
13 мая женщина перевела 468 000 рублей наличных средств на лицевой счёт неизвестному мужчине.
29 мая в мобильном приложении банка женщине пришло уведомление о ежемесячном платеже в сумме 6 021, 86 рублей. Таким образом кредит не был погашен, а женщина стала жертвой мошеннических действий. Ущерб составил 684 000 рублей.
Сейчас по данному факту проводится проверка.
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