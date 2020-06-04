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Оползень сбросил в море посёлок в Норвегии 

Newsru.com 1 час назад
Дома норвежского селения на мысе Кракнесет оказались сброшенными в море в результате оползня.
Информации о жертвах или пострадавших в результате ЧП пока нет. В местной полиции утверждаю, что жителей в посёлке не было — их заранее эвакуировали на вертолёте.
Ширина оползня составила порядка 800 метров. Он образовался в результате сейсмической активности, которая, по данным властей, может продлиться ещё несколько дней, сообщает портал The Local. Видео с места событий появились в YouTube.
Ранее NEWS.ru писал, что оползень разрушил дома на юге Австрии. В момент происшествия в зданиях находились люди. Все они были спасены.
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Происшествия , Видео , Норвегия
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