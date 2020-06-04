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Подростка в Чувашии обвинили в убийстве 

ИА Regnum 1 час назад
«Нанес 25 ударов и лег спать»: подростка обвиняют в убийстве
Фото: РИА Новости
В Канашском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, которому предъявили обвинение в убийстве. Фигурант уголовного дела сам обратился в полицию и написал явку с повинной, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.
Перед судом предстанет 17-летний житель Канашского района. Следствие полагает, что преступление было совершено 25 февраля 2020 года около 22:00 часов, когда обвиняемый и его жертва, 48-летний мужчина, находились в гостях у общих знакомых. Там они распивали алкогольные напитки, возникла ссора.
«Несовершеннолетний вывел 48-летнего мужчину на улицу, где нанёс ему не менее 25 ударов руками и ногами по голове, туловищу и другим частям тела. Когда потерпевший упал и потерял сознание, злоумышленник оттащил его в сторону леса, прикрыл сухой травой и ветками деревьев, после чего вернулся в дом и лёг спать», — говорится в сообщении.
Мужчина скончался от полученных ранений. В управлении отмечают, что на следующий день обвиняемый, «убедившись, что потерпевший мёртв, сам обратился в полицию и написал явку с повинной». Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Дело направлено в суд.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в Ядринском районе Чувашии ушло в суд уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве 72-летней женщины. Этому предшествовал конфликт на сеновале, где решил переночевать злоумышленник.
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Происшествия , Криминал , СКР , ИА REGNUM , Чувашская Республика
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