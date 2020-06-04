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Опубликовано видео с места разлива топлива в Норильске 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Специалисты МЧС нашли способ ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов в Норильске, об этом заявил глава ведомства. Утечка дизтоплива на ТЭЦ-3 АО «НТЭК» произошла 29 мая. Горючие материалы вылились на проезжую часть технологической дороги из резервуара, после чего загорелся автомобиль.
В результате аварии разлилось около 20 тысяч тонн топлива, площадь загрязнения нефтепродуктами составила примерно сто тысяч квадратных метров. В связи с аварией в среду президент России Владимир Путин объявил режим ЧС в регионе.
Происшествия , Видео , Владимир Путин , МЧС , Норильск
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