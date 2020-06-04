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Полковник избил солдат за выстрел по машине охраны Асада 

Павел Тиунов 1 час назад
Полковник избил солдат за выстрел по машине охраны Асада
Фото: Reuters
Во Владикавказе осудили полковника мотострелковой бригады Евгения Телешева за то, что он избил двух своих подчиненных, один из которых, будучи в командировке в Сирии, выстрелил по машине охранников президента страны Башара Асада, сообщает «Коммерсант». Офицера приговорили к штрафу, несмотря на то, что потерпевшие требовали для него реального лишения свободы.
Инцидент, по данным издания, произошел в июле 2019 года на участке тактического направления Эш-Шола. Телешев отметил, что на тот момент на подконтрольной ему территории создалась напряженная обстановка: в частности, этому поспособствовало ДТП с участием российских военных, в котором погибли граждане Сирии. До полковника дошла информация, что один из его солдат, неся дежурство на боевом посту, выстрелил в стекло автомобиля, в котором находились сотрудники службы безопасности президента Сирии Башара Асада. В результате никто не пострадал. Телешев вызвал виновника происшествия и его непосредственного начальника и избил обоих в кабинете командного пункта. Позже у каждого из пострадавших было диагностировано сотрясение мозга.
Рассмотрев обстоятельства инцидента, Военный гарнизонный суд Владикавказа приговорил Евгения Телешева к штрафу в размере 350 тысяч рублей. При вынесении решения были учтены заслуги полковника, его безукоризненная служба, компенсация вреда каждому из потерпевших по 70 тысяч рублей. В приговоре также сказано, что осужденный опасался возникновения конфликта с местным населением и повторения подобных инцидентов в будущем.
Истцы, которые требовали с Телешева один миллион рублей и наказания для него в виде реального лишения свободы, пытались обжаловать решение суда. Однако вышестоящая инстанция оставила приговор в силе.
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Происшествия , Башар Асад , Владикавказ , Сирия
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