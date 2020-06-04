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Названы подозреваемые в убийстве Деда Хасана 

Артём Кульша и ещё 10 4 июня 2020
Названы подозреваемые в убийстве Деда Хасана
Фото: РИА Новости
Лидеры Таганской организованной преступной группировки (ОПГ) Игорь Жирноклеев и Григорий Рабинович могут быть причастны к убийству криминального авторитета Аслана «Деда Хасана» Усояна. Об этом собеседник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.
По его словам, недавно Следственный комитет (СК) России предъявил Рабиновичу и Жирноклееву обвинение в окончательной редакции. Последнему — по статьям «Кража», «Разбой», «Бандитизм», «Вымогательство», «Похищение человека», «Организация преступного сообщества», «Незаконное изготовление оружия», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».
Жирноклееву и Рабиновичу инкриминируется в том числе пособничество в убийстве Деда Хасана. Также им вменяется пособничество в убийстве адвоката Натальи Вавилиной. Они не признают вину в обоих преступлениях.
Усоян, как сообщал «Рамблер», считался лидером криминального мира России. В 2013 году он был застрелен киллером в центре Москвы.
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Комментарии
Происшествия , Убийство , Криминальные авторитеты , ОПГ , Авторитеты , Григорий Рабинович , Наталья Вавилина , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС
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