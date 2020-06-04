Названы подозреваемые в убийстве Деда Хасана 

По его словам, недавно Следственный комитет (СК) России предъявил Рабиновичу и Жирноклееву обвинение в окончательной редакции. Последнему — по статьям «Кража», «Разбой», «Бандитизм», «Вымогательство», «Похищение человека», «Организация преступного сообщества», «Незаконное изготовление оружия», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».

Жирноклееву и Рабиновичу инкриминируется в том числе пособничество в убийстве Деда Хасана. Также им вменяется пособничество в убийстве адвоката Натальи Вавилиной . Они не признают вину в обоих преступлениях.

Усоян, как сообщал «Рамблер», считался лидером криминального мира России. В 2013 году он был застрелен киллером в центре Москвы.