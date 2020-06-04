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Экологическая катастрофа в Норильске 

Александр Котлеткин 1 час назад
В прошлую пятницу на ТЭЦ № 3 Норильско-Таймырской энергетической компании из резервуара с дизельным топливом произошла утечка. В реку Амбарная (приток реки Печоры) попало около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Вода в ней окрасилась в кроваво-красный цвет. Несколько дней предприятие пыталось локализовать последствия утечки собственными силами. В МЧС узнали о происшествии спустя два дня после разлива топлива. Площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров.
Президент Владимир Путин объявил разлив дизельного топлива в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального характера. Глава государства раскритиковал местные власти, которые узнали о разливе дизельного топлива в Норильске из соцсетей.
Как сообщил РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков, восстановление экологического баланса водной системы, которая пострадала от разлива топлива в Норильске, займет десятки лет.
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Происшествия , Фото , Владимир Путин , МЧС , Норильск
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