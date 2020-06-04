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В Северной Корее произошло землетрясение 

ИА Regnum 1 час назад
В Северной Корее произошло землетрясение
Фото: РИА Новости
4 июня в КНДР зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейской метеорологической службы.
Согласно опубликованным данным, землетрясение 2,5 балла произошло в 2:21 по местному времени в 5 км к востоку-северо-востоку от города Сонним провинции Хванхэ-Пукто. Очаг залегал на глубине 6 км.
Известно, что это второе землетрясение в году, произошедшее вблизи города Сонним. 3 апреля землетрясение 2,2 балла произошло в 8 км к востоку-северо-востоку от города.
«Данное землетрясение имеет естественное происхождение», — сообщили представители метеорологической службы Южной Кореи.
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Происшествия , В мире , Пожары , КНДР
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