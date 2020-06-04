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Найден способ ликвидации ЧП в Норильске 

Павел Тиунов и ещё 66 53 минуты назад
Разлившиеся нефтепродукты будут собраны в резервуары и впоследствии очищены от воды, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Её слова приведены в официальном Telegram-канале компании «Норникель».
Радионова подчеркнула, что на место ЧП в Норильск были переброшены сотрудники лаборатории Росприроднадзора, которые отбирают по 15 проб в сутки, таким образом отслеживая возможное передвижение нефтепродуктов.
Глава ведомства добавила, что вариант утилизации нефтепродуктов путем сжигания не рассматривается, поскольку ЧП произошло в Арктической зоне и Норильск является участником федерального проекта «Чистый воздух».
«Сегодняшняя технология, которая предлагается, это технология сбора нефтепродукта, размещение его в резервуары, последующая транспортировка для очистки от воды и возможно дальнейшее использование», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Радионова также отметила, что загрязненная почва будет очищаться от нефтепродуктов, путем помещения грунта на бетонное основание.
29 мая, как сообщал «Рамблер», в Норильске на ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В результате около 21 тысячи кубометров нефтепродуктов разлились по территории в 180 тысяч квадратных метров. Загрязнены оказались местный ручей и река Амбарная. На территории Красноярского края был введен режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Видео , Норникель , Норильск
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