Вооруженный ножом охранник напал на школьников

Не мене 40 человек пострадали в начальной школе, расположенной в Гуанси-Чжуанском районе на юге Китая, сообщает РИА Новости. На учеников и сотрудников образовательного учреждения напал мужчина с ножом.
Инцидент произошел утром 4 июня. В школу забежал неизвестный с ножом в руках и начал нападать на детей и сотрудников школы. В результате пострадали по меньшей мере 40 человек, трое из них в настоящее время находятся в тяжелом состоянии: директор, охранник и школьник.
Злоумышленник задержан. Им оказался 50-летний сотрудник охранного предприятия. Правоохранители выясняют причины, побудившие его пойти на преступление. Ведется расследование.
В марте, как сообщал «Рамблер», суд Ненецкого округа вынес приговор в отношении Дениса Поздеева, который в октябре прошлого года убил шестилетнего ребенка в детском саду в городе Нарьян-Мар. Мужчину освободили от уголовного преследования, отправив его на принудительное лечение в специальный психиатрический стационар.