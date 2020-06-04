Вооруженный ножом охранник напал на школьников

Не мене 40 человек пострадали в начальной школе, расположенной в Гуанси-Чжуанском районе на юге Китая сообщает РИА Новости. На учеников и сотрудников образовательного учреждения напал мужчина с ножом.

Инцидент произошел утром 4 июня. В школу забежал неизвестный с ножом в руках и начал нападать на детей и сотрудников школы. В результате пострадали по меньшей мере 40 человек, трое из них в настоящее время находятся в тяжелом состоянии: директор, охранник и школьник.

Злоумышленник задержан. Им оказался 50-летний сотрудник охранного предприятия. Правоохранители выясняют причины, побудившие его пойти на преступление. Ведется расследование.