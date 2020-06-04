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Вооруженный ножом охранник порезал 40 человек в школе 

Павел Тиунов и ещё 2 13 минут назад
Вооруженный ножом охранник напал на школьников
Фото: Reuters
Не мене 40 человек пострадали в начальной школе, расположенной в Гуанси-Чжуанском районе на юге Китая, сообщает РИА Новости. На учеников и сотрудников образовательного учреждения напал мужчина с ножом.
Инцидент произошел утром 4 июня. В школу забежал неизвестный с ножом в руках и начал нападать на детей и сотрудников школы. В результате пострадали по меньшей мере 40 человек, трое из них в настоящее время находятся в тяжелом состоянии: директор, охранник и школьник.
Злоумышленник задержан. Им оказался 50-летний сотрудник охранного предприятия. Правоохранители выясняют причины, побудившие его пойти на преступление. Ведется расследование.
В марте, как сообщал «Рамблер», суд Ненецкого округа вынес приговор в отношении Дениса Поздеева, который в октябре прошлого года убил шестилетнего ребенка в детском саду в городе Нарьян-Мар. Мужчину освободили от уголовного преследования, отправив его на принудительное лечение в специальный психиатрический стационар.
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Комментарии
Происшествия , В мире , Криминал , Образование , Денис Поздеев , РИА Новости , Китай
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