Вооруженный ножом охранник напал на школьников 

Вооруженный ножом мужчина напал на школьников и сотрудников в учебном заведении Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая . Об этом сообщается в заявлении правительства уезда Цанъу городского округа Учжоу, передает РИА Новости.

Происшествие произошло около 08:30 утра в одной из начальных школ города. Нападавшим оказался 50-летний охранник по фамилии Ли. Мотивы его действий неизвестны.

В результате его действий пострадали не менее 40 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии: директор школы, охранник и ученик.

В ноябре 2019 года житель китайского города Кайюань проник на территорию детского сада и распылил среди детей едкое химическое вещество. В результате пострадали 54 человека, из которых 51 — дети. Двое получили серьезные травмы.