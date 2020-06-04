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Вооруженный ножом охранник напал на школьников 

Lenta.ru и ещё 1 51 минуту назад
Вооруженный ножом охранник напал на школьников
Фото: Reuters
Вооруженный ножом мужчина напал на школьников и сотрудников в учебном заведении Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. Об этом сообщается в заявлении правительства уезда Цанъу городского округа Учжоу, передает РИА Новости.
Происшествие произошло около 08:30 утра в одной из начальных школ города. Нападавшим оказался 50-летний охранник по фамилии Ли. Мотивы его действий неизвестны.
В результате его действий пострадали не менее 40 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии: директор школы, охранник и ученик.
В ноябре 2019 года житель китайского города Кайюань проник на территорию детского сада и распылил среди детей едкое химическое вещество. В результате пострадали 54 человека, из которых 51 — дети. Двое получили серьезные травмы.
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Происшествия , В мире , Криминал , Образование , Китай
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