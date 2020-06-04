Авария на ТЭЦ-3 в Норильске может грозить экологической катастрофой в масштабах всей страны. Более 30 тысяч кубических метров дизельного топлива разлилось из резервуара-хранилища и попало в реку Амбарная, которая связана с водозабором Норильска. Сейчас река взрывоопасна. Местные жители выложили видео, на котором из реки взяли пробу воды, подожгли ее и она горела. На данный момент установлено, что у огромного резервуара с топливом оторвалось дно из-за просадки бетонной опоры. Причем изначально о масштабах катастрофы пытались умалчивать. Все произошло еще в пятницу 29 мая. В Норильске введен режим ЧС. СК проводит проверку.
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
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